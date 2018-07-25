Советник Владимира Путина на совещании по саммиту ШОС в Челябинске попросил местных чиновников не подставлять Бориса Дубровского

Фото с сайта gubernator74.ru

Челябинск во вторник, 24 июля, посетил советник президента России Антон Кобяков.

Он приехал в город, чтобы посмотреть, как идет подготовка к саммитам ШОС и БРИКС, проведение которых запланировано в Челябинске на 2020 год. Обсуждение работы было связано и с событиями, которые произошли в середине июля. Речь идет о задержаниях и арестах руководителей дирекции по подготовке к саммитам. Под стражей оказался первый замминистра экономического развития Челябинской области Антон Бахаев. Задержана также была глава агентства международного сотрудничества Ольга Алейникова, но ее отпустили под подписку о невыезде. Обоих подозревают в аферах с деньгами, выделенными на проведение Российско-Казахстанского форума, который состоялся осенью 2017 года.

«Кобяков попросил губернатора и силовиков до конца разобраться с вероятными хищениями на российско-казахстанском форуме, чтобы такие истории не повторялись. Он дал понять, что теперь подготовка на региональном уровне будет идти под контролем [вице-губернатора Евгения] Голицына», — цитирует URA.RU своего собеседника, знакомого с происходящим во время визита советника президента.

Челябинский политолог Александр Подопригора в программе «Личное мнение» на 31 канале назвал аферы с деньгами, в которых подозревают представителей экономического блока правительства региона, наглостью.

«Выясняется, что был расхищен предшествующий президентский саммит - Российско-Казахстанский, и эти же люди теперь готовили саммит ШОС. Я думаю, были основания полагать, что примерно то же самое планируется и во время подготовки саммита ШОС. Из ряда вон выходящее поведение, наглость. Я думаю, что она впечатлила московские структуры. Вот эти достаточно жесткие задержания, аресты, о которых сам губернатор узнал в последний момент… думаю, это реакция на такую наглость, потому что я не помню, чтобы при всей привычке нашего населения к тому, что у нас кругом воруют, особенно местные чиновники, все-таки разворовывать президентские мероприятия - это уникальная политическая инициатива, чисто челябинская инновация. Думаю, она будет оценена по достоинству и выводы, в том числе политические, будут сделаны», - резюмировал Александр Подопригора.

По мнению Александра Подопригоры, выявленные факты показали, что в Челябинской области нет контроля за расходованием бюджетных средств.

«Думаю, что будет принято решение отодвинуть местных чиновников от руководства подготовкой, от бюджетных средств, которые сюда, возможно, пойдут в большом масштабе, если саммит будет все-таки проводиться в Челябинске», - сказал политолог.

Фото с сайта gubernator74.ru

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