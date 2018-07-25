В Челябинске, Сатке и Коркино возникла опасность возникновения смога

Фото с сайта pravmin74.ru

В трех городах Челябинской области действует режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности.

Его объявили вечером во вторник, 24 июля. Из-за слабого ветра в приземном слое атмосферы накапливаются выбросы производств и выхлопные газы автомобилей. Предприятия региона получили предупреждение о возникновении неблагоприятных метеоусловий. По закону они обязаны снижать количество вредных выбросов, чтобы избежать возникновения смога.

В Росприроднадзоре советуют автолюбителям больше пользоваться общественным транспортом, а людям, имеющим проблемы со здоровьем, не выходить без необходимости из дома. По данным гидрометцентра, неблагоприятные метеоусловия в Челябинске, Сатке и Коркино сохранятся как минимум до 19:00 четверга, 26 июля.

Фото с сайта pravmin74.ru

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