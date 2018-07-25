В челябинском дворе дерево упало на автомобиль с наклейкой «Мне плевать на всех — паркуюсь где хочу»

Фото с сайта vk.com

В Челябинске дерево рухнуло на автомобиль, который стоял на парковке.

Во дворе многоэтажного дома на улице Братьев Кашириных дерево упало на машину с наклейкой «Стоп-хам». В результате ЧП иномарка получила повреждения.

Фотографии поврежденного автомобиля разместили в группе «Подслушано в такси/у таксистов Челябинска и обл» в соцсети «ВКонтакте». Интернет-пользователи заметили на окне машины наклейку с надписью «Мне плевать на всех — паркуюсь где хочу». «Это так природа с нами борется», — написал в комментариях один из челябинцев.

Местные жители сообщили 74.ru, что в прошлом году ветки этого же дерева упали сразу на четыре автомобиля. Тогда коммунальщики убрали один ствол, но ничего не сделали со вторым, который тоже наклонился и свисал над парковкой.

Фото: «Подслушано в такси/у таксистов Челябинска и обл» / vk.com

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