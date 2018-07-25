- 62.9235р. - 0.2722
- 73.5261р. - 0.6025
-
29.06.2018 г. | 08:48
В челябинском дворе дерево упало на автомобиль с наклейкой «Мне плевать на всех — паркуюсь где хочу»
25.07.2018 г. 08:52
В Челябинске дерево рухнуло на автомобиль, который стоял на парковке.
Во дворе многоэтажного дома на улице Братьев Кашириных дерево упало на машину с наклейкой «Стоп-хам». В результате ЧП иномарка получила повреждения.
Фотографии поврежденного автомобиля разместили в группе «Подслушано в такси/у таксистов Челябинска и обл» в соцсети «ВКонтакте». Интернет-пользователи заметили на окне машины наклейку с надписью «Мне плевать на всех — паркуюсь где хочу». «Это так природа с нами борется», — написал в комментариях один из челябинцев.
Местные жители сообщили 74.ru, что в прошлом году ветки этого же дерева упали сразу на четыре автомобиля. Тогда коммунальщики убрали один ствол, но ничего не сделали со вторым, который тоже наклонился и свисал над парковкой.
Фото: «Подслушано в такси/у таксистов Челябинска и обл» / vk.com
- 26.06.2018 г. На деревьях в парке имени Гагарина художница нарисовала рысь и лесных духов
- 22.05.2018 г. В День соседей южноуральцы будут сажать деревья и угощать друг друга
- 21.05.2018 г. В Челябинске штормовой ветер повалил деревья
- 01.11.2017 г. В Челябинске состоится флешмоб «Обними дерево»
- 02.10.2017 г. Челябинцы стали тратить на содержание машин на 23% больше