В Челябинске три предприятия наказали за вредные выбросы

Фото с сайта pravmin74.ru

Прокуратура оштрафовала три челябинских предприятия за экологические нарушения.

Санкции коснулись производителей изоляционных и строительных материалов. Это компании «Изоролл» и «МТК-Урал», а также «Челябинский завод специнструмента». В надзорном ведомстве выяснили, что предприятия работали без разрешения на выбросы, не были разработаны нормативы по вредным веществам и отсутствовал производственный контроль загрязнения окружающей среды. Заявку о постановке на учет в минэкологии организации подали уже в ходе прокурорской проверки. Компании «Изоролл» и «МТК-Урал» оштрафовали на 50 тыс. рублей, а «ЧЗСИ» - на 20 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото с сайта pravmin74.ru

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