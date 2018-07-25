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В Челябинске три предприятия наказали за вредные выбросы
25.07.2018 г. 08:41
Фото с сайта pravmin74.ru
Прокуратура оштрафовала три челябинских предприятия за экологические нарушения.
Санкции коснулись производителей изоляционных и строительных материалов. Это компании «Изоролл» и «МТК-Урал», а также «Челябинский завод специнструмента». В надзорном ведомстве выяснили, что предприятия работали без разрешения на выбросы, не были разработаны нормативы по вредным веществам и отсутствовал производственный контроль загрязнения окружающей среды. Заявку о постановке на учет в минэкологии организации подали уже в ходе прокурорской проверки. Компании «Изоролл» и «МТК-Урал» оштрафовали на 50 тыс. рублей, а «ЧЗСИ» - на 20 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Фото с сайта pravmin74.ru
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