Борис Дубровский посетит саммит БРИКС в ЮАР

Фото с сайта brics2015.ru

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в составе российской делегации во главе с Владимиром Путиным посетит Йоханнесбург, где с 25 по 27 июля пройдет десятый саммит БРИКС.

Участники саммита будут обсуждать учреждение общего механизма разрешения конфликтов, центра разработки вакцин, женского и гендерного форума, сотрудничество в области экономического планирования перед лицом четвертой промышленной революции. Помимо лидеров государств, входящих в БРИКС, в работе форума примут участие главы Аргентины, Индонезии, Египта, Ямайки и Турции. Приглашения на форум также получили президенты Анголы, Габона и Замбии.

Челябинск примет саммит БРИКС в 2020 году. «Для всех нас – это проверка на профессиональную компетентность. Именно поэтому особое значение приобретает изучение опыта других городов», — заявил Борис Дубровский. Общий объем инвестиций в подготовку к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске оценивается в 50 млрд рублей.

Фото с сайта brics2015.ru

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