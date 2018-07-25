- 62.9235р. - 0.2722
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29.06.2018 г. | 08:48
УФАС подозревает челябинских стоматологов в сговоре из-за дорогих обезболивающих препаратов
25.07.2018 г. 07:46
Сотрудники УФАС провели опрос сотрудников стоматологических поликлиник после поступившей жалобы на дорогие обезболивающие.
Выяснилось, что в 20 стоматологиях города брали деньги за препараты, которые должны были предоставлять бесплатно. Это происходило в тех случаях, если у пациента была аллергия на лидокаин и ему было необходимо другое обезболивающее. Как рассказала руководитель челябинского УФАС Анна Козлова, такой укол оценивали в 200-400 рублей, хотя по закону деньги должны были взимать только за сам препарат, который стоит в районе 50-60 рублей.
«В рамках обязательного медицинского страхования нам бесплатно должны поставить укол. Если у нас нет никакой аллергии, но мы хотим поставить другой укол, качественный, дорогой, может быть импортный, то мы можем это сделать – за дополнительную плату, совершенно правильно. Но не 200-400 рублей – с нас должны взять только за препарат, который стоит от 50 до 60 рублей. А с нас берут 200-400 рублей – за шприц, за работу врача, и так далее», - прокомментировала Анна Козлова.
В УФАС расценили это как нарушение антимонопольного законодательства. Сейчас по данному факту проводится расследование. Антимонопольщики просят откликнуться горожан, которые вынуждены были платить за обезболивающее.
Фото с сайта news.sputnik.ru
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