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Экс-мэра Миасса Геннадия Васькова оставили в СИЗО до 11 октября
24.07.2018 г. 15:29
Фото с сайта gubernator74.ru
Областной суд во вторник, 24 июля, оставил без изменений решение Тракторозаводского суда о мере пресечения для бывшего главы Миасса.
Ранее защита Геннадия Васькова настаивала на изменении меры пресечения, а затем подала апелляцию. Бывшего чиновника оставили под арестом до 11 октября. Он подал в отставку с поста главы Миасса в мае 2018 года. Вскоре после увольнения его задержали по подозрению в превышении должностных полномочий и поместили под арест. В данный момент и.о. миасского градоначальника является Григорий Тонких. Он продолжает занимать эту должность после срыва процедуры выборов мэра депутатами горсобрания 5 июля.
Фото с сайта gubernator74.ru
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