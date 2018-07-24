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Правительство России доплатит за перелеты челябинцев на Алтай
24.07.2018 г. 15:12
Фото с сайта altai-republic.ru
Челябинцы смогут сэкономить на перелетах в Горно-Алтайск.
Правительство России включило Алтай в список удаленных и труднодоступных территорий. Теперь перелеты в Горно-Алтайск будут субсидировать из федерального бюджета в первоочередном порядке, сообщил РИА Новости сенатор от Алтая Владимир Полетаев. Также, по словам члена Совета Федерации, утверждены маршруты, включенные в программу государственного софинансирования. В этот список вошел рейс из Горно-Алтайска в Челябинск.
Фото с сайта altai-republic.ru
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