Правительство России доплатит за перелеты челябинцев на Алтай

Фото с сайта altai-republic.ru

Челябинцы смогут сэкономить на перелетах в Горно-Алтайск.

Правительство России включило Алтай в список удаленных и труднодоступных территорий. Теперь перелеты в Горно-Алтайск будут субсидировать из федерального бюджета в первоочередном порядке, сообщил РИА Новости сенатор от Алтая Владимир Полетаев. Также, по словам члена Совета Федерации, утверждены маршруты, включенные в программу государственного софинансирования. В этот список вошел рейс из Горно-Алтайска в Челябинск.

Фото с сайта altai-republic.ru

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