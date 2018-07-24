Водитель пожаловался в Челябинское УФАС на платную парковку в аэропорту

Фото с сайта cekport.ru

Антимонопольная служба изучает правомерность взимания платы с автомобилистов, въезжающих на территорию аэропорта Челябинск на период более 15 минут.

Заместитель руководителя челябинского УФАС Елена Рысева сообщила, что в июле в службу поступила жалоба от мужчины, который вынужден был заплатить 200 рублей на парковке аэропорта. Причиной, по его словам, стала очередь перед шлагбаумом на выезде. В УФАС усомнились в законности правил, установленных для автомобилей, въезжающих на территорию аэропорта.



«Ответственность должна наступать при наличии вины. В чем вина потребителя, когда он задержался на одну минуту из-за того, что его просто не выпускали? Кому он должен доказывать это? Его просто не выпускают и требуют внести плату в размере 200 рублей. Этот аспект мы сейчас изучаем с точки зрения антимонопольного законодательства. На наш взгляд, одним из рациональных способов разрешения этой ситуации будет обращение в суд с исковым заявлением как самому этому гражданину, так и общественным объединениям, либо органам, которые наделены правами защищать неопределенный круг потребителей», - сказала Елена Рысева.

Челябинское УФАС обратилось в уральскую транспортную прокуратуру, челябинскую областную прокуратуру, в Роспотребнадзор и в центральный аппарат ФАС России с просьбой помочь разобраться в ситуации. Возможно, будет возбуждено антимонопольное дело. Елена Рысева добавила, что проблема актуальна не только для челябинского авиаузла, но и для других аэропортов страны. Так, в Екатеринбурге есть подобная система. Там задержка более 15 минут тоже стоит 200 рублей, в Москве цена составляет 1000 рублей. А в Санкт-Петербурге автомобилисты вынуждены отдавать 700 рублей, если не успели выехать за шлагбаум спустя 10 минут после въезда в аэропорт.

Фото с сайта cekport.ru

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