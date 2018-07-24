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29.06.2018 г. | 08:48
Челябинские власти планируют купить 150 автобусов на газомоторном топливе
24.07.2018 г. 14:23
В минэкономразвития обсудили переход общественного транспорта на газомоторное топливо.
Перевести городской транспорт на сжиженный природный газ хотят к 2020 году. Правительству поступило коммерческое предложение от АО «РариТЭК Холдинг». Организация планирует предоставить Челябинску один автобус для тестирования. Если все пройдет успешно, то власти будут рассматривать возможность закупки транспортных средств в рамках концессионного соглашения.
Длина низкопольного автобуса составляет более 10 метров, он выдерживает температуру от -45 до +50, имеет двойное остекление и бак на 350 литров. В администрации Челябинская отметили, что на первом этапе реализации проекта город готов закупить 150 автобусов. Заправки для них планируют построить на конечных остановках. Кроме того, в августе будет запущен тестовый автобус, в котором пассажиры смогут оплачивать проезд банковской картой.
Фото с сайта cheladmin.ru
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