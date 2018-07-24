Челябинск
- 62.9235р. - 0.2722
- 73.5261р. - 0.6025
Персонально ваш
-
29.06.2018 г. | 08:48
Разбор полетов
Прокуроры и экологи потребовали закрыть челябинскую свалку на три месяца
24.07.2018 г. 13:41
Фото с сайта news.vse42.ru
Прокуратура и министерство экологии требуют приостановить деятельность челябинской свалки на 90 суток из-за нарушений лицензионных требований.
Иск к МУП «Горэкоцентр» будет рассматривать Центральный районный суд. Первое заседание пройдет 26 июля, пишет Znak.com. По мнению экологов и силовиков, «Горэкоцентр» нарушает лицензионные требования и размещает мусор на объекте, который не включен в госреестр. В Челябинске в июле начался процесс закрытия городской свалки. С 1 июля туда запретили свозить мусор юридическим лицам. Теперь отходы отвозят на полигон в Полетаево. Правительство региона планирует полностью закрыть городскую свалку 1 сентября 2018 года.
Фото с сайта news.vse42.ru
Новости на эту тему
- 09.07.2018 г. В Челябинске силовики пришли с обысками на городскую свалку
- 06.07.2018 г. Рекультивацию челябинской свалки будет контролировать экспертный совет при минприроды России
- 03.07.2018 г. Работы по рекультивации свалки в Челябинске оценили почти в 3 млрд рублей
- 02.07.2018 г. Полицейские оцепили территорию городской свалки в Челябинске
- 14.06.2018 г. Городскую свалку в Челябинске будут закрывать поэтапно с 1 июля