Прокуроры и экологи потребовали закрыть челябинскую свалку на три месяца

Фото с сайта news.vse42.ru

Прокуратура и министерство экологии требуют приостановить деятельность челябинской свалки на 90 суток из-за нарушений лицензионных требований.

Иск к МУП «Горэкоцентр» будет рассматривать Центральный районный суд. Первое заседание пройдет 26 июля, пишет Znak.com. По мнению экологов и силовиков, «Горэкоцентр» нарушает лицензионные требования и размещает мусор на объекте, который не включен в госреестр. В Челябинске в июле начался процесс закрытия городской свалки. С 1 июля туда запретили свозить мусор юридическим лицам. Теперь отходы отвозят на полигон в Полетаево. Правительство региона планирует полностью закрыть городскую свалку 1 сентября 2018 года.

Фото с сайта news.vse42.ru

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