- 62.9235р. - 0.2722
- 73.5261р. - 0.6025
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29.06.2018 г. | 08:48
На Южном Урале зарегистрировали кластер легкой промышленности
24.07.2018 г. 12:57
Минюст Челябинской области зарегистрировал АНО «Промышленный кластер специальной экипировки».
Учредителями кластера стали десять предприятий легкой промышленности из Челябинской области и Башкирии. Инициатором создания объединения стала бакальская организация «Легпром». Компания планирует запустить в городе швейное производство, которое позволит создать 250 рабочих мест.
В состав кластера входят АО «Втор-Ком» и ООО «Химволокно». Они реализуют совместный проект по расширению производства нетканых материалов для дорожного строительства, нефтегазового сектора и легкой промышленности. Сейчас идет работа по привлечению новых потенциальных участников кластера, в том числе из других субъектов России, сообщили в минэкономразвития Челябинской области.
Фото с сайта economy.gov35.ru
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