На Южном Урале зарегистрировали кластер легкой промышленности

Фото с сайта economy.gov35.ru

Минюст Челябинской области зарегистрировал АНО «Промышленный кластер специальной экипировки».

Учредителями кластера стали десять предприятий легкой промышленности из Челябинской области и Башкирии. Инициатором создания объединения стала бакальская организация «Легпром». Компания планирует запустить в городе швейное производство, которое позволит создать 250 рабочих мест.

В состав кластера входят АО «Втор-Ком» и ООО «Химволокно». Они реализуют совместный проект по расширению производства нетканых материалов для дорожного строительства, нефтегазового сектора и легкой промышленности. Сейчас идет работа по привлечению новых потенциальных участников кластера, в том числе из других субъектов России, сообщили в минэкономразвития Челябинской области.

Фото с сайта economy.gov35.ru

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