Мать и пятеро детей остались без крова после пожара в Копейске

Фото с сайта amur.info

В копейском поселке Потанино утром во вторник, 24 июля, сгорел частный дом.

На улице остались женщина и пятеро ее детей в возрасте от 10 до 16 лет. Мать воспитывает их одна. «Уйти от своего участка не могут, так как осталось много домашней скотины, которая кормит семью», - сообщил на своей странице в Facebook член копейской Общественной палаты Андрей Горланцев. «Сейчас собираем помощь в школе №24, на вахте 3-х этажного здания», - добавил он.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Челябинской области корреспонденту «Челябинского эха» рассказали, что вызов на пульт диспетчера поступил в 4 часа 34 мин. Огнеборцы приехали на место через 2 мин. Пожар был ликвидировал в 9 часов 20 мин. Сгорело 150 кв. м. кровли и перекрытий, а также стены и мебель. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Фото с сайта amur.info

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