Челябинск
- 62.9235р. - 0.2722
- 73.5261р. - 0.6025
Персонально ваш
-
29.06.2018 г. | 08:48
Разбор полетов
Возле ТК «Башня» до середины сентября перекрыли дорогу
24.07.2018 г. 12:22
Фото с сайта ptzgovorit.ru
На ЧТЗ из-за реконструкции участка теплотрассы ограничили движение автомобилей.
Ограничения ввели на участке от Салютной, 25 до Ковалевской, 2. Автомобили не смогут проехать по данному участку дороги из-за реконструкции теплотрассы. Ограничения снимут 15 сентября в 20 часов. Кроме того, закрыто движение на перекрестке улиц Салютная и Ковалевской до 20 часов 20 августа, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото с сайта ptzgovorit.ru
Новости на эту тему
- 20.07.2018 г. В Челябинске у цинкового завода на выходные перекроют дорогу
- 19.07.2018 г. На проспекте Победы из-за дорожных работ на шесть дней ограничат движение
- 13.07.2018 г. На перекрестке Свердловского и Комсомольского проспектов до 26 июля ограничили движение
- 06.07.2018 г. В Ленинском районе на выходные ограничат движение трамваев
- 05.07.2018 г. На трассе Челябинск — Троицк из-за жары ограничили движение большегрузов