Возле ТК «Башня» до середины сентября перекрыли дорогу

Фото с сайта ptzgovorit.ru

На ЧТЗ из-за реконструкции участка теплотрассы ограничили движение автомобилей.

Ограничения ввели на участке от Салютной, 25 до Ковалевской, 2. Автомобили не смогут проехать по данному участку дороги из-за реконструкции теплотрассы. Ограничения снимут 15 сентября в 20 часов. Кроме того, закрыто движение на перекрестке улиц Салютная и Ковалевской до 20 часов 20 августа, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото с сайта ptzgovorit.ru

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