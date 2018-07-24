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29.06.2018 г. | 08:48
В Челябинской области бесплатный пляж на Увильдах вернут из частных рук в собственность государства
24.07.2018 г. 11:57
Снести забор на «народном» пляже на Увильдах потребовала прокуратура. Свое расследование проводит и областное минэкологии.
Поводом стали жалобы жителей. Южноуральцы сообщили, что пляж, расположенный у дороги на Карабаш, обнесли забором и стали брать деньги за проход к воде и парковку машин. Ранее участок принадлежал совхозу «Кузнецкое». Он попал в частные руки в 2017 году. Двое предпринимателей купили землю в береговой зоне озера и обнесли ее забором. В прокуратуре выяснили, что именно этот участок находится за границами участка, который изначально отдали в качестве пая.
Надзорное ведомство направило иск в суд о возврате земли в собственность государства и сносе забора. Ответчиками станут не только предприниматели, но и администрация Аргаяшского района. Административное дело в отношении владельцев участков возбудило и министерство экологии Челябинской области.
Фото с сайта pikabu.ru
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