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29.06.2018 г. | 08:48
Депутата от Челябинской области Елену Ямпольскую выдвинули на должность главы комитета Госдумы по культуре
24.07.2018 г. 11:43
Президиум фракции «Единой России» рекомендовал кандидатуру Елены Ямпольской на должность председателя комитета Государственной Думы по культуре.
Сейчас она является первым заместителем главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также входит в совет при президенте по культуре и искусству. До избрания в Госдуму являлась главным редактором газеты «Культура».
В середине июля сайт 31tv.ru напомнил, что Елена Ямпольская несколько лет назад призналась в беспорядочных половых связях. О личном опыте общения с мужским полом она рассказала на страницах своей книги, вышедшей в 2004 году.
«Каюсь, у меня было немало романов с женатыми мужчинами. Преимущественно несерьезных, чисто постельных, ради взаимного удовольствия», - написала она.
Позже депутат прокомментировала шумиху вокруг цитат из книги. Ямпольская заявила, что не стесняется своего прошлого.
Фото с сайта msktambov.ru
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