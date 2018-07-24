Депутата от Челябинской области Елену Ямпольскую выдвинули на должность главы комитета Госдумы по культуре

Фото с сайта msktambov.ru

Президиум фракции «Единой России» рекомендовал кандидатуру Елены Ямпольской на должность председателя комитета Государственной Думы по культуре.

Сейчас она является первым заместителем главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также входит в совет при президенте по культуре и искусству. До избрания в Госдуму являлась главным редактором газеты «Культура».

В середине июля сайт 31tv.ru напомнил, что Елена Ямпольская несколько лет назад призналась в беспорядочных половых связях. О личном опыте общения с мужским полом она рассказала на страницах своей книги, вышедшей в 2004 году.

«Каюсь, у меня было немало романов с женатыми мужчинами. Преимущественно несерьезных, чисто постельных, ради взаимного удовольствия», - написала она.

Позже депутат прокомментировала шумиху вокруг цитат из книги. Ямпольская заявила, что не стесняется своего прошлого.

Фото с сайта msktambov.ru

Все новости за 24.07.2018 г.»