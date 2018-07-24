В августе на Южном Урале погода будет теплой, но переменчивой

Фото с сайта gorodkirov.ru

Синоптики рассказали, какой будет погода в конце лета.

В августе на европейской территории России температура воздуха будет выше нормы. Сейчас в центре страны уже установилась жаркая и солнечная погода, которая сохранится до конца лета, рассказал «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, на Урале август тоже будет теплым, но сам характер погоды станет более изменчивым. Осадков при этом будет не так много, как в июле.

Однако, согласно прогнозу GISMETEO на август, южноуральцев ждет немало дождливых дней, а средняя температура воздуха будет находиться в пределах +20-25 градусов.

Фото с сайта gorodkirov.ru

Все новости за 24.07.2018 г.»