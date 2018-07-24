- 62.9235р. - 0.2722
- 73.5261р. - 0.6025
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29.06.2018 г. | 08:48
Главу Карталинского района будут судить за предоставление сиротам квартир, непригодных для проживания
24.07.2018 г. 11:23
В Челябинской области будут судить муниципальных чиновников за махинации с жильем.
В прокуратуре утвердили обвинительное заключение в отношении главы Карталинского района Сергея Шулаева и его первого заместителя Светланы Бровкиной. По версии следствия, в 2014-2015 годах они незаконно выдали разрешение на ввод в эксплуатацию двух домов, которые построили с нарушениями пожарной безопасности и санитарных норм. Светлана Бровкина в июле 2015 года получила за это взятку от застройщика в размере 40 тыс. рублей.
14 непригодных для проживания квартир приобрели по муниципальному контракту за 10 млн рублей и предоставили детям-сиротам. Главу района и его заместителя отстранили от занимаемых должностей. В данный момент уголовное дело рассматривает Карталинский городской суд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта pixabay.com
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