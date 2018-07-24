Главу Карталинского района будут судить за предоставление сиротам квартир, непригодных для проживания

Фото с сайта pixabay.com

В Челябинской области будут судить муниципальных чиновников за махинации с жильем.

В прокуратуре утвердили обвинительное заключение в отношении главы Карталинского района Сергея Шулаева и его первого заместителя Светланы Бровкиной. По версии следствия, в 2014-2015 годах они незаконно выдали разрешение на ввод в эксплуатацию двух домов, которые построили с нарушениями пожарной безопасности и санитарных норм. Светлана Бровкина в июле 2015 года получила за это взятку от застройщика в размере 40 тыс. рублей.

14 непригодных для проживания квартир приобрели по муниципальному контракту за 10 млн рублей и предоставили детям-сиротам. Главу района и его заместителя отстранили от занимаемых должностей. В данный момент уголовное дело рассматривает Карталинский городской суд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта pixabay.com

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