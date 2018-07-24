В Челябинске под суд пойдет заведующий хирургией, который собирал с пациентов деньги за бесплатные операции

Фото с сайта marpravda.ru

В Челябинске заведующий хирургическим отделением собирал с пациентов деньги на ремонт и премии для врачей.

По версии следствия, заведующий хирургией № 2 Челябинской областной клинической больницы № 3 собирал с пациентов деньги за операции, которые должны были быть бесплатными. Сумма ущерба составила 300 тыс. рублей.

Сначала в отношении медика было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, но затем статью переквалифицировали. Следователи не смогли доказать, что врач потратил деньги на личные цели. На полученные заведующим средства в отделении провели ремонт. Кроме того, часть денег выплатили сотрудникам больницы в качестве премий. Теперь врача обвиняют в превышении должностных полномочий.

Фото с сайта marpravda.ru

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