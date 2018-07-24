Легковые автомобили южноуральцев поставят на воинский учет

Фото с сайта carobka.ru

Минобороны планирует реквизировать автомобили россиян в случае войны.

Несмотря на то, что речь идет о регистрации в военном ведомстве всех гражданских авто, в первую очередь под мобилизацию попадут внедорожники отечественного производства – УАЗ и «Нива». Это произойдет в случае введения в стране военного положения, пишет газета «Известия». Предусматривается, что гражданский транспорт будут использовать в качестве временного при нехватке штатных машин вне зоны боевых действий. Собственникам легковушек будут выплачивать компенсации.

Кроме того, на воинский учет планируют ставить мобильные компрессорные и электрические станции, а также агрегаты электропитания. По информации издания, сейчас проект приказа минобороны проходит процедуру межведомственных согласований и антикоррупционную экспертизу. Всего в России насчитывается порядка 44 млн легковых автомобилей. По данным агентства «Автостат» за 2017 год, в Челябинской области на 1 тыс. жителей приходится порядка 270 машин.

Фото с сайта carobka.ru

Все новости за 24.07.2018 г.»