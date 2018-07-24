- 62.9235р. - 0.2722
- 73.5261р. - 0.6025
-
29.06.2018 г. | 08:48
Легковые автомобили южноуральцев поставят на воинский учет
24.07.2018 г. 11:11
Минобороны планирует реквизировать автомобили россиян в случае войны.
Несмотря на то, что речь идет о регистрации в военном ведомстве всех гражданских авто, в первую очередь под мобилизацию попадут внедорожники отечественного производства – УАЗ и «Нива». Это произойдет в случае введения в стране военного положения, пишет газета «Известия». Предусматривается, что гражданский транспорт будут использовать в качестве временного при нехватке штатных машин вне зоны боевых действий. Собственникам легковушек будут выплачивать компенсации.
Кроме того, на воинский учет планируют ставить мобильные компрессорные и электрические станции, а также агрегаты электропитания. По информации издания, сейчас проект приказа минобороны проходит процедуру межведомственных согласований и антикоррупционную экспертизу. Всего в России насчитывается порядка 44 млн легковых автомобилей. По данным агентства «Автостат» за 2017 год, в Челябинской области на 1 тыс. жителей приходится порядка 270 машин.
Фото с сайта carobka.ru
- 05.07.2018 г. В Челябинской области чаще всего на вторичном рынке продают Ford Focus
- 18.04.2018 г. Аналитики выяснили, сколько стоит летняя резина в Челябинске
- 17.10.2017 г. Два жителя Челябинской области погибли в Сирии
- 23.05.2017 г. В Челябинске на этой неделе открывается II Уральский автомобильный форум
- 27.03.2017 г. Летние Военные игры могут пройти в Челябинске