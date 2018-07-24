- 62.9235р. - 0.2722
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29.06.2018 г. | 08:48
В Челябинской области растет число жителей с ожирением
24.07.2018 г. 10:28
Минздрав опубликовал статистический сборник с данными о состоянии здоровья россиян за 2017 год.
В целом по стране в 2017 году число людей с диагностированным ожирением составило 2 млн. Это почти 1,5 % населения. На первом месте Алтайский край, там официальная доля страдающих этим заболеванием составляет 5,4%. На второй строчке находится Магаданская область, где показатель приближается к 3,5%, за ней идет Курганская область - 2,8%.
Южный Урал в последние три года демонстрирует стабильную положительную динамику роста числа страдающих ожирением. С 2015-го количество таких людей в регионе увеличилось примерно на 10% и составило 230 человек на 100 тыс. населения.
В реальности количество людей с ожирением в разы больше, чем следует из данных минздрава, уверена ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Ольга Григорьян. «В России каждый третий человек имеет избыточный вес, а каждый четвертый, то есть 20–25%, страдает от ожирения», - цитирует специалиста РБК.
Врачи выделяют четыре степени ожирения. Узнать их можно, воспользовавшись показателями индекса массы тела. Чтобы вычислить его, нужно разделить вес в килограммах на квадрат роста в метрах. Например, при весе 55 кг и росте 1,65 м индекс составит 20,2. При ожирении первой степени он будет равняться 30. Четвертая степень – это свыше 47 для женщин и более 49 для мужчин.
Фото с сайта slimskin.ru