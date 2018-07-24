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В Челябинске автомобиль опрокинулся на трамвайные рельсы
24.07.2018 г. 10:24
Фото с сайта vk.com
Водитель автомобиля не вписался в изгиб дороги, машина опрокинулась на рельсы.
ДТП произошло в понедельник, 23 июля, поздно вечером. Автомобиль Skoda Octavia не вписался в изгиб дороги на улице Косарева, несколько раз перевернулся и оказался на трамвайных рельсах, сообщили в группе «Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». Водителя иномарки госпитализировали.
Фото: «Челябинский транспорт» / vk.com
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