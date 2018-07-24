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В Челябинске ребенок упал с седьмого этажа и выжил
24.07.2018 г. 09:17
Фото с сайта rfdeti.ru
Трехлетний мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии после падения из окна седьмого этажа.
Все случилось вечером в понедельник, 23 июля. Из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже дома по Братьев Кашириных, выпал мальчик 2015 года рождения. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей головы.
В теплое время года дети в Челябинске регулярно выпадают из окон, которые часто лишь прикрыты ненадежными москитными сетками. С начала года произошло свыше десятка таких инцидентов. Часть детей погибли.
Фото с сайта rfdeti.ru
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