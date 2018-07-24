В центре Челябинска автоледи на пешеходном переходе сбила беременную женщину и ее мать

Фото: ЧП | ДТП Челябинск

На перекрестке улиц Худякова и Энтузиастов водитель сбила двух женщин, которые переходили дорогу.

ДТП произошло днем в понедельник, 23 июля. Автоледи за рулем Kia Sportage на пешеходном переходе наехала на двух женщин — мать и дочь, сообщили в группе «ЧП | ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, одна из пострадавших находится на 31-й неделе беременности. Вторая женщина в результате ДТП травмировала голову. Пешеходов госпитализировали. Сейчас обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

Фото: «ЧП | ДТП Челябинск» / vk.com

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