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В центре Челябинска автоледи на пешеходном переходе сбила беременную женщину и ее мать
24.07.2018 г. 09:14
Фото: ЧП | ДТП Челябинск
На перекрестке улиц Худякова и Энтузиастов водитель сбила двух женщин, которые переходили дорогу.
ДТП произошло днем в понедельник, 23 июля. Автоледи за рулем Kia Sportage на пешеходном переходе наехала на двух женщин — мать и дочь, сообщили в группе «ЧП | ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, одна из пострадавших находится на 31-й неделе беременности. Вторая женщина в результате ДТП травмировала голову. Пешеходов госпитализировали. Сейчас обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.
Фото: «ЧП | ДТП Челябинск» / vk.com
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