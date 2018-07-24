В Челябинске местные жители протестуют против открытия СПИД-центра в своем дворе

Фото: Илья Бархатов / 74.ru

В Тракторозаводском районе жильцы препятствуют появлению филиала областного СПИД-центра в здании туберкулезной больницы.

Местные жители несколько месяцев назад узнали, что рядом с их домами на улице Шуменской откроют учреждение для помощи ВИЧ-инфицированным. «Мы понимаем, что путь передачи ВИЧ-инфекции бытовым путем минимальный, но никто не может гарантировать, что посетители центра не будут здесь колоться или плеваться», - цитирует 74.ru одну из местных жительниц.

Челябинцы обратились в областной минздрав и мэрию. Там ответили, что СПИД-центр не требует специальных условий для размещения, а ВИЧ-инфицированные безопасны для окружающих. Кроме того, глава минздрава Сергей Приколотин заявил, что нужно формировать в Челябинске социальную среду, которая исключает дискриминацию людей с ВИЧ. Таких, по данным областного СПИД-центра, в регионе насчитывается почти 40 тыс. человек.

Фото: Илья Бархатов / 74.ru

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