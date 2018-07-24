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29.06.2018 г. | 08:48
Челябинские вузы откажутся от заочной формы обучения
24.07.2018 г. 08:49
Ликвидация заочной формы обучения коснется подавляющего большинства вузов по всей стране.
Первый замминистра образования Челябинской области Елена Коузова рассказала о новшествах, которые будут введены в следующем учебном году. «Вузы хотят отказаться от заочной формы обучения», - заявила она на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск». На место ликвидированной системы придет очно-заочная форма. Студенты будут посещать пары по вечерам круглый год, при этом стоимость обучения вырастет в почти в два раза.
В частности, уже известно, что от заочной формы откажется челябинский филиал финансового университета. Там прием на это отделение завершится в начале сентября 2018 года. В ЮУрГУ подтвердили, что в сейчас заочной формы не бывает, к примеру, на таких направлениях, как архитектура и английский язык.
«Изменения связаны с качеством подготовки студентов. Заочка предполагает полную самостоятельность и ответственность самого студента, на очно-заочной форме ответственность за уровень знаний, в том числе ложится и на преподавателей», - прокомментировала Елена Коузова.
Фото с сайта severpost.ru
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