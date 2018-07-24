В Магнитогорске в магазине «Перекресток» призывали обменивать карты SPAR на свои

Фото с сайта bizness-idei.com

Челябинские антимонопольщики пресекли недобросовестную конкуренцию со стороны торгового дома «Перекресток».

В одном из супермаркетов сети в Магнитогорске поместили объявление с информацией «Обменяем карту супермаркета SPAR на карту клуба «Перекресток». В компании сообщили, что пошли на такой шаг ради удобства клиентов, поскольку ранее в том же здании находился магазин SPAR. Однако в УФАС сочли это недобросовестной конкуренцией и несоответствием «честным обычаям в торговых делах». Ведомство выдало торговому дому «Перекресток» предупреждение об устранении нарушений. Как сообщили в пресс-службе УФАС, спорное объявление убрали с доски информации.

Фото с сайта bizness-idei.com

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