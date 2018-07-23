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Главное управление лесами Челябинской области возглавил Сергей Лавров
23.07.2018 г. 15:36
Фото с сайта lentaregion.ru
В Челябинской области сменился главный лесничий.
Им стал 35-летний Сергей Лавров, который ранее отвечал за экологический контроль в региональном минэкологии. На посту руководителя главного управления лесами он сменил Виктора Блинова, полномочия которого истекли в понедельник, 23 июля. 17 июля последний подал заявление об увольнении по собственному желанию.
Фото с сайта lentaregion.ru
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