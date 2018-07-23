Главное управление лесами Челябинской области возглавил Сергей Лавров

Фото с сайта lentaregion.ru

В Челябинской области сменился главный лесничий.

Им стал 35-летний Сергей Лавров, который ранее отвечал за экологический контроль в региональном минэкологии. На посту руководителя главного управления лесами он сменил Виктора Блинова, полномочия которого истекли в понедельник, 23 июля. 17 июля последний подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Фото с сайта lentaregion.ru

Все новости за 23.07.2018 г.»