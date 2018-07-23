В «Ростелекоме» передумали продавать здание челябинского главпочтамта на Кировке

Фото с сайта chel.74.ru

Челябинский главпочтамт, который выставили на продажу в середине июня, сняли с аукциона.

Как рассказали в «Ростелекоме» 74.ru, это сделали с целью проведения дополнительного анализа использования площадей здания, после чего торги могут возобновиться. Ранее здание, которое находится в собственности оператора связи, попало в федеральную программу оптимизации портфеля недвижимости компании.

Главпочтамт выставляли на торги во второй раз. Начальная цена составляла почти 400 млн рублей. Аукцион должен был состояться 26 июля. Административное здание по адресу Кирова, 161 построили в 1936 году. Оно является объектом культурного наследия. По мнению экспертов, продать столь крупный и неформатный лот можно только с хорошей скидкой, поскольку он требует значительных вложений в реконструкцию.

Фото с сайта chel.74.ru

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