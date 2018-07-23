В Москве будут судить уроженку Челябинска, которая хотела продать ребенка в секс-рабство

Фото с сайта ysia.ru

Перед судом предстанет мать, которая хотела продать свою 14-летнюю дочь за 1,5 млн рублей.

Следователи завершили расследование уголовного дела. Женщину обвиняют в торговле людьми. Установлено, что две уроженки Челябинска договорились о продаже девочки 2004 года рождения за 1 млн 500 тыс. рублей. Одна из соучастниц является матерью ребенка. 10 января 2018 года они прибыли в один из столичных ресторанов, где оформили сделку по продаже девочки с целью ее сексуальной эксплуатации. Покупателем оказался сотрудник правоохранительных органов, который действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Обвиняемая вину признала и во всем раскаялась.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в московском межрегиональном следственном управлении на транспорте.

Фото с сайта ysia.ru

Все новости за 23.07.2018 г.»