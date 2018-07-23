Родители в Челябинске требуют не продавать детям билеты на концерты группы «Пошлая Молли»

Фото с сайта vladtime.ru

УФАС и уполномоченный по правам человека проверили информацию о выступлении скандального ансамбля в Челябинске.

Украинская группа «Пошлая Молли» должна была выступить 1 апреля в одном из клубов Челябинска. К уполномоченному по правам человека обратилась местная жительница, дочь которой попросила подарить ей билет на концерт. Женщину возмутило содержание песен группы, которые, по ее мнению, пропагандируют употребление наркотиков. Она заявила, что билеты на концерт свободно приобретают челябинские школьники.

Омбудсмен обратилась в УФАС. В ходе проверки антимонопольщики выяснили, что в сообществе концерта во «ВКонтакте» возрастное ограничение не указали, а в разделе продажи билетов на сайте «Городских зрелищных касс» стояла не прописанная в законодательстве маркировка «14+». В отношении билетного оператора в УФАС возбудили дело, сообщили в пресс-службе омбудсмена. Выступление группы «Пошлая Молли» 1 апреля не состоялось.

Фото с сайта vladtime.ru

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