В челябинской мэрии поблагодарили урбанистов за сообщение о погнутом заборе на трамвайной остановке

Фото с сайта vk.com

В Ленинском районе по наводке урбанистов убрали поврежденный забор.

Изначально погнутую секцию ограждения не заменили, а просто покрасили. Фотографии выложили в сообществе «Челябинский урбанист» во «ВКонтакте», что вызвало возмущение горожан по поводу качества работ по благоустройству. На ситуацию обратили внимание в мэрии.

«Да, подрядчик нарушил правила, покрасил сломанное звено. Спасибо, что урбанисты довели это до нашего сведения, сейчас предъявлены претензии тем, кто контролировал работу подрядчиков», - прокомментировала первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова. Сломанную секцию забора демонтировали, на ее месте в ближайшее время установят новую.

Фото: «Челябинский урбанист» / vk.com

Все новости за 23.07.2018 г.»