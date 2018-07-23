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В челябинской мэрии поблагодарили урбанистов за сообщение о погнутом заборе на трамвайной остановке
23.07.2018 г. 14:27
Фото с сайта vk.com
В Ленинском районе по наводке урбанистов убрали поврежденный забор.
Изначально погнутую секцию ограждения не заменили, а просто покрасили. Фотографии выложили в сообществе «Челябинский урбанист» во «ВКонтакте», что вызвало возмущение горожан по поводу качества работ по благоустройству. На ситуацию обратили внимание в мэрии.
«Да, подрядчик нарушил правила, покрасил сломанное звено. Спасибо, что урбанисты довели это до нашего сведения, сейчас предъявлены претензии тем, кто контролировал работу подрядчиков», - прокомментировала первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова. Сломанную секцию забора демонтировали, на ее месте в ближайшее время установят новую.
Фото: «Челябинский урбанист» / vk.com
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