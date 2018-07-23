Челябинск
- 63.1957р. - 0.2931
- 74.1286р. + 0.1959
Персонально ваш
-
29.06.2018 г. | 08:48
Разбор полетов
В Челябинске автомобилист задавил парня, который лежал на проезжей части
23.07.2018 г. 14:24
Фото с сайта 74.мвд.рф
На ЧТЗ автомобилист насмерть задавил пьяного парня, который лежал на дороге.
ДТП произошло в 23:30 напротив дома 3/1 на Бродокалмакском тракте, пишет 31tv.ru. 38-летний водитель Nissan Teana не заметил в темноте 20-летнего пьяного парня, который лежал на дороге. От полученных травм челябинец скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка.
Фото с сайта 74.мвд.рф
Новости на эту тему
- 05.07.2018 г. В лобовом столкновении ВАЗа и иномарки в Копейске погибли два водителя
- 28.06.2018 г. Лось спровоцировал ДТП в Ленинградской области, в котором погибли два жителя Челябинска
- 28.06.2018 г. В Челябинске сотрудник МЧС въехал в автомобиль депутата ЗСО Владимира Горнова
- 22.06.2018 г. На Свердловском проспекте перевернулась иномарка
- 14.06.2018 г. В Челябинске с организации взыскали 400 тыс. рублей в пользу семьи сотрудника, погибшего в командировке