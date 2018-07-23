В Челябинске автомобилист задавил парня, который лежал на проезжей части

Фото с сайта 74.мвд.рф

На ЧТЗ автомобилист насмерть задавил пьяного парня, который лежал на дороге.

ДТП произошло в 23:30 напротив дома 3/1 на Бродокалмакском тракте, пишет 31tv.ru. 38-летний водитель Nissan Teana не заметил в темноте 20-летнего пьяного парня, который лежал на дороге. От полученных травм челябинец скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка.

Фото с сайта 74.мвд.рф

Все новости за 23.07.2018 г.»