КПРФ на митинге в Челябинске потребует отставки правительства Дмитрия Медведева

Фото: vk.com/kprf_chel

28 июля челябинское отделение КПРФ устроит акцию протеста против пенсионной реформы и в целом против непопулярных решений правительства России.

Митинг, по словам первого секретаря челябинского обкома партии Игоря Егорова, согласован с администрацией города. Он будет проходить в субботу, 28 июля, в сквере у ДК Колющенко. Заявлено участие до 5 тыс. человек. Игорь Егоров подчеркнул, что сегодня у государства нет механизмов воздействия на собственников предприятий, чтобы заставить их держать у себя людей старшего возраста, поэтому предлагаемые изменения «нельзя назвать реформой». По его мнению, есть альтернативные варианты, которые помогут наполнить Пенсионный фонд. «Необходимо ввести прогрессивную шкалу налогообложения, навести порядок с пенсионными начислениями», сказал первый секретарь обкома. Кроме экономических требований, на митинге будут выдвинуты и политические.

«Самое главное политическое требование – это правительство Медведева в отставку. Потому что если такие руководители в нашей стране есть, которые не в состоянии сами не то, чтобы сгенерировать какую-то идею, они еще не в состоянии выполнить прямое поручение Президента, то зачем они нужны. Необходимо создавать правительство народного доверия, куда входить должны люди независимо от партийной принадлежности, но в первую очередь профессионалы своего дела, а не по личной привязанности», - пояснил Игорь Егоров.

Митинг КПРФ в Челябинске начнется в 13.00.

Фото: vk.com/kprf_chel

Все новости за 23.07.2018 г.»