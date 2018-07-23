В строящемся Христорождественском кафедральном соборе на северо-западе Челябинска впервые пройдет литургия

Фото с сайта mitropolia74.ru

Первую литургию в новом кафедральном соборе проведет митрополит Челябинский и Миасский Никодим.

Богослужение приурочат к 1030-летию Крещения Руси, которое РПЦ отмечает в этом году. Оно состоится в субботу, 28 июля, в нижнем приделе строящегося собора, который будет освящен в честь святого равноапостольного князя Владимира. Начнется служба в 10.00. Возводить главный храм области начали в 2014 году на углу Новоградского проспекта и улицы Салавата Юлаева в районе ледовой арены «Трактор». Строительство ведется на пожертвования южноуральцев.

Фото с сайта mitropolia74.ru

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