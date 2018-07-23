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29.06.2018 г. | 08:48
Миасс станет пятой территорией опережающего социально-экономического развития в Челябинской области
23.07.2018 г. 13:29
В правительство России направили заявку на создание ТОСЭР в Миассе.
Губернатор Борис Дубровский заявил, что этот статус даст мощный импульс развитию Миасса, в котором присутствует развитый сектор малого и среднего технологичного бизнеса. Там планируется развивать около 20 инвестпроектов, в числе которых производство интеллектуальных цифровых изделий, электрооборудования, современная металлургия, а также автопром, который не будет связан с традиционным для города выпуском грузовиков «Урал».
Ожидается, что в Миассе появится более 2 тыс. рабочих мест, а совокупный объем инвестиций составит почти 4 млрд рублей. Статус ТОСЭР позволяет компаниям-резидентам пользоваться обширными налоговыми льготами и снизить страховые выплаты в Пенсионный фонд, фонд социального страхования и ФОМС. На данный момент территориями опережающего социально-экономического развития в Челябинской области являются Бакал, Верхний Уфалей, Снежинск и Озерск.
Фото с сайта культура-миасса.рф
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