В Челябинской мэрии озаботились проблемой трамвайных путей, которые заросли травой

Фото с сайта city-yaroslavl.ru

Городские власти возмутило неэстетичное состояние трамвайных путей в Челябинске.

Первый заместитель главы города Наталья Котова сделала соответствующее замечание руководителю «ЧелябГЭТ» Александру Павлюченко. Она отметила, что трава на рельсах – это неэстетично, и потребовала соблюдения установленных норм. В «ЧелябГЭТ» пообещали устранить недочеты к среде, 25 июля. За ходом работ будет следить специальная комиссия администрации. О результатах до конца недели доложат мэру Евгению Тефтелеву.

Фото с сайта city-yaroslavl.ru

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