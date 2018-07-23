Челябинск
- 63.1957р. - 0.2931
- 74.1286р. + 0.1959
Персонально ваш
-
29.06.2018 г. | 08:48
Разбор полетов
В Челябинской мэрии озаботились проблемой трамвайных путей, которые заросли травой
23.07.2018 г. 13:06
Фото с сайта city-yaroslavl.ru
Городские власти возмутило неэстетичное состояние трамвайных путей в Челябинске.
Первый заместитель главы города Наталья Котова сделала соответствующее замечание руководителю «ЧелябГЭТ» Александру Павлюченко. Она отметила, что трава на рельсах – это неэстетично, и потребовала соблюдения установленных норм. В «ЧелябГЭТ» пообещали устранить недочеты к среде, 25 июля. За ходом работ будет следить специальная комиссия администрации. О результатах до конца недели доложат мэру Евгению Тефтелеву.
Фото с сайта city-yaroslavl.ru
Новости на эту тему
- 06.07.2018 г. В Ленинском районе на выходные ограничат движение трамваев
- 13.06.2018 г. Челябинцы пожаловались главе города на медленные трамваи
- 05.06.2018 г. В Челябинске бездомные осаждают трамваи, которые остались без охраны
- 30.05.2018 г. На улицах Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС появятся новые трамваи
- 19.04.2018 г. В трамваях Челябинска появится новая схема движения, которую создали челябинские урбанисты