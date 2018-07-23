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Пятерых человек на катамаране ветром унесло на середину озера Смолино
23.07.2018 г. 13:56
Фото с сайта cheladmin.ru
Спасатели помогли выбраться на сушу отдыхающим на водоеме в Ленинском районе Челябинска.
Все случилось еще 15 июля, но информацию об инциденте Единая дежурно-диспетчерская служба опубликовала только в понедельник, 23 июля. Компания из пяти человек далеко отплыла от пляжа «Прибой», ветром их унесло на расстояние 1,5 км. Пришлось вызывать спасателей. Они вернули компанию на берег, никто не пострадал.
А еще за неделю до этого также на озере Смолино женщина с 14-летним мальчиком спрыгнули с катамарана и не смогли вплавь добраться до берега. Им тоже помогли спасатели. Было установлено, что женщина находилась в нетрезвом состоянии.
Фото с сайта cheladmin.ru
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