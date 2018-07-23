Радиостанция «Челябинское эхо» ведет прием заявок на соискание бизнес-премии с призовым фондом размером в 1 млн рублей

Открыт прием заявок на участие в мультимедийном проекте «Челябинского эха» и 31 канала «Сделано в Челябинске».

Заявки от руководителей компаний, желающих заявить о своем бизнесе на весь город, мы принимаем до 20 августа 2018 года. В финал выйдут 10 предприятий, представители которых получат возможность рассказать о своей продукции и услугах в эфире радиостанции «Эхо Москвы» и 31 канала. Организаторы премии ищут руководителей, которые готовы раскрыть особенности ведения бизнеса на Южном Урале. Мы ждем тех, кто готов рушить стереотипы и захватывать рынки даже в сложных экономических условиях.

Участие в бизнес-премии «Сделано в Челябинске» – это создание дополнительного конкурентного преимущества для предприятия: возможность рассказать о продуктах и услугах широкой аудитории, показать прозрачность и открытость бизнеса, повысить узнаваемость бренда и доверия к нему.

Победителя проекта определит экспертный совет. Торжественная церемония вручения бизнес-премии «Сделано в Челябинске» состоится в декабре. Победитель получит сертификат на рекламное сопровождение бизнеса на 1 млн рублей.

Прием заявок открыт на сайте echochel.ru.

*подробная информация об организаторе премии, порядке и условиях участия в премии, о количестве призов и подарков, условиях, сроках и порядке их получения опубликована на сайте echochel.ru в разделе «Сделано в Челябинске 2018».

ДЛЯ СПРАВКИ: Бизнес-премия «Сделано в Челябинске» была учреждена радиостанцией «Челябинское эхо» в 2015 году. В финал проекта в 2015-2016 годах вышли 40 предприятий, в 2017 – 20, общая численность персонала которых превышает 11 500 человек, география бизнеса - 47 стран. Лауреатами премии «Сделано в Челябинске» в 2016 году стали ОАО «Челябинский механический завод», ООО «Уралспецмаш», Адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры».

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