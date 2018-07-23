В Челябинске около 40 домов остаются без горячей воды

Фото с сайта cityslav.ru

После четырех этапов опрессовки несколько десятков домов Челябинска остаются без горячей воды.

К горячему водоснабжению не подключены 38 домов Советского, Курчатовского, Ленинского, Металлургического и Центрального районов. Подачу восстановят после замены бойлеров. В администрации города отметили, что сроки зависят от самих жильцов, которые должны вложить деньги в покупку нового оборудования.

Больше всего проблемных домов находится в Советском районе. Там без горячей воды остаются 19 жилых зданий. Челябинцев просят ускорить процесс замены бойлеров, чтобы осенью не возникли проблемы с отоплением.

Фото с сайта cityslav.ru

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