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29.06.2018 г. | 08:48
В Челябинской области предлагают получать «зеленую энергию» из птичьего помета
23.07.2018 г. 11:44
Челябинский эко-активист Дмитрий Закарлюкин объявил о создании команды по реализации инновационных экологических проектов в городе.
В их числе установка солнечных батарей, зарядных станций для электромобилей и получение энергии в результате переработки бытовых и сельскохозяйственных органических отходов, в том числе птичьего помета. Дмитрий Закарлюкин заявил корреспонденту «Челябинского эха», что на Южном Урале имеются возможности для реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики и первоочередная цель команды – рассказать об этом горожанам.
«Первое - у нас, как у общественной организации, будут стоять преимущественно просветительские цели, которые будут рассказывать о том, что прямо сейчас возможно сделать у нас, на Южном Урале, а возможности для возобновляемой и альтернативной энергетики имеются. Второе – это содействовать развитию инфраструктуры «зеленой энергии», - прокомментировал Дмитрий Закарлюкин.
Также он отметил, что в новую команду войдут активисты, которые уже работают над такими проектами, как раздельный сбор мусора и мониторинг загрязнения атмосферы. Также в «Зеленой энергетике» ждут людей которые внесут свои идеи и предложения по улучшению экологической обстановки на Южном Урале. Первая открытая встреча команды «Зеленая энергетика» состоится в «Эколофте» на Худякова, 11 во вторник, 24 июля, в 18:00.
Фото с сайта pro-kur.ru
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