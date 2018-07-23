В Челябинской области предлагают получать «зеленую энергию» из птичьего помета

Фото с сайта pro-kur.ru

Челябинский эко-активист Дмитрий Закарлюкин объявил о создании команды по реализации инновационных экологических проектов в городе.

В их числе установка солнечных батарей, зарядных станций для электромобилей и получение энергии в результате переработки бытовых и сельскохозяйственных органических отходов, в том числе птичьего помета. Дмитрий Закарлюкин заявил корреспонденту «Челябинского эха», что на Южном Урале имеются возможности для реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики и первоочередная цель команды – рассказать об этом горожанам.

«Первое - у нас, как у общественной организации, будут стоять преимущественно просветительские цели, которые будут рассказывать о том, что прямо сейчас возможно сделать у нас, на Южном Урале, а возможности для возобновляемой и альтернативной энергетики имеются. Второе – это содействовать развитию инфраструктуры «зеленой энергии», - прокомментировал Дмитрий Закарлюкин.

Также он отметил, что в новую команду войдут активисты, которые уже работают над такими проектами, как раздельный сбор мусора и мониторинг загрязнения атмосферы. Также в «Зеленой энергетике» ждут людей которые внесут свои идеи и предложения по улучшению экологической обстановки на Южном Урале. Первая открытая встреча команды «Зеленая энергетика» состоится в «Эколофте» на Худякова, 11 во вторник, 24 июля, в 18:00.

Фото с сайта pro-kur.ru

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