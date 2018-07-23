- 63.1957р. - 0.2931
- 74.1286р. + 0.1959
-
29.06.2018 г. | 08:48
Злостного неплательщика алиментов в Челябинске поймали во время катания на мопеде
23.07.2018 г. 11:09
44-летнего мужчину, имеющего задолженность по алиментам в размере 208 тыс. рублей, остановили сотрудники ГИБДД.
Должник не жил на одном месте и не работал официально, ранее в поле зрения полиции не попадал, поэтому его не могли выследить в течение трех лет. С 2015 года велось расследование только в Коркинском отделе судебных приставов - по месту регистрации. Бывшей жене судебные приставы уже даже рекомендовали обратиться в суд за признанием должника безвестно отсутствующим.
Но в середине июля 2018 года мужчина был найден – буквально на улице. Он ранним утром ехал на мопеде по безлюдным улицам, когда его заметил дежуривший экипаж ГИБДД. При проверке документов полицейские установили, что он находится в исполнительном розыске, сообщили в пресс-службе УФССП. Приставы арестовали мопед, оцененный в 8 тыс. рублей, и отдали на хранение хозяину. Мужчина пообещал продать его и перечислить деньги в счет погашения долга по алиментам. Также он заверил судебных исполнителей, что устроится на работу и будет постепеннно расплачиваться.
Фото с сайта spokoino.ru
- 16.07.2018 г. В Копейске судебные приставы сумели поймать алиментщика через условный стук, о котором рассказал сосед
- 10.07.2018 г. Челябинские судебные приставы арестовали четыре автомобиля должников на парковке перед МФЦ
- 03.07.2018 г. В Челябинске приставы арестовали шесть автомобилей должников прямо на парковках торговых центров
- 02.07.2018 г. В Челябинской области неизвестный погасил 800-тысячный штраф мужчины, который недавно вышел из колонии
- 19.06.2018 г. Магнитогорец выплатил долг по алиментам в размере 500 тыс. рублей, чтобы вернуть водительские права