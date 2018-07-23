Злостного неплательщика алиментов в Челябинске поймали во время катания на мопеде

Фото с сайта spokoino.ru

44-летнего мужчину, имеющего задолженность по алиментам в размере 208 тыс. рублей, остановили сотрудники ГИБДД.

Должник не жил на одном месте и не работал официально, ранее в поле зрения полиции не попадал, поэтому его не могли выследить в течение трех лет. С 2015 года велось расследование только в Коркинском отделе судебных приставов - по месту регистрации. Бывшей жене судебные приставы уже даже рекомендовали обратиться в суд за признанием должника безвестно отсутствующим.

Но в середине июля 2018 года мужчина был найден – буквально на улице. Он ранним утром ехал на мопеде по безлюдным улицам, когда его заметил дежуривший экипаж ГИБДД. При проверке документов полицейские установили, что он находится в исполнительном розыске, сообщили в пресс-службе УФССП. Приставы арестовали мопед, оцененный в 8 тыс. рублей, и отдали на хранение хозяину. Мужчина пообещал продать его и перечислить деньги в счет погашения долга по алиментам. Также он заверил судебных исполнителей, что устроится на работу и будет постепеннно расплачиваться.

Фото с сайта spokoino.ru

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