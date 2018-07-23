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29.06.2018 г. | 08:48
В правительстве Челябинской области назначили нового ответственного за проведение саммитов ШОС и БРИКС
23.07.2018 г. 10:23
Борис Дубровский нашел замену арестованному руководителю дирекции по подготовке саммитов ШОС и БРИКС Антону Бахаеву.
Исполнять обязанности руководителя дирекции по подготовке к саммиту ШОС в Челябинске будет начальник управления внешнеэкономических связей областного минэкономразвития Денис Исаев. И.о. директора Агентства международного сотрудничества назначен замруководителя Валерий Денисенко.
Кроме того, Дубровский принял решение о создании еще одной рабочей группы по подготовке к саммиту ШОС. Она будет контролировать работу дирекции, анализировать принятые ранее решения на предмет соответствия законам, способствовать прохождению процедур для исключения коррупционных рисков. В группу предложат войти представителям силовых структур, сообщили в региональном правительстве.
19 июля в Челябинске задержали первого замминистра экономического развития области Антона Бахаева. Он проведет в СИЗО ближайшие два месяца. По версии следствия, чиновник производил махинации с деньгами, выделенными на организацию Российско-Казахстанского форума в 2017 году.
Также на прошлой неделе была задержана директор Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольга Алейникова. По информации СМИ, действия правоохранителей в ее отношении тоже связаны с расходованием средств на проведение форума России и Казахстана. Ольга Алейникова будет ждать суда под подпиской о невыезде.
Источник: congress-74.ru
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