Два вуза из Челябинской области попали в топ-5 самых доступных по стоимости обучения

Фото с сайта news.vtomske.ru

Высшее образование в Челябинской области признали одним из самых доступных по стоимости в России.

Таковы данные исследования, которое провел «Тинькофф-Журнал». Там проанализировали стоимость получения разных специальностей в высших учебных заведениях – всего почти 12,5 тыс. позиций. К цене одного года обучения прибавили среднюю стоимость аренды однокомнатной квартиры на 10 месяцев в городе, где находится вуз.

По данным рейтинга, самое дешевое высшее образование в России можно получить в Челябинской области в филиале ЮУПИ в Кусе. Обучение по специальности «Экономика и менеджмент» там обойдется в 25 тыс. рублей в год. С учетом аренды квартиры, общая стоимость составляет 62 тыс. рублей.

Также в топ-5 самых дешевых вариантов вошло обучение в троицком филиале Южно-Уральского государственного аграрного университета. Там получение специальности «Товароведение» стоит 18,3 тыс. рублей, а аренда жилья – 5 тыс. рублей в месяц. Таким образом, за год выходит 68,3 тыс. рублей – этот результат замыкает пятерку лидеров. Дороже всего учиться в московских вузах, таких, как МГИМО и ВШЭ, а на первом месте по цене – университет «Иннополис» в Татарстане. Годовой курс по специальности «Информатика и вычислительная техника» там обойдется в 1 млн 200 тыс. рублей.

Фото с сайта news.vtomske.ru

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