Эксперты прогнозируют двукратный рост рефинансирования ипотеки в 2018 году

Фото с сайта vse-obipoteke.ru

Объем рефинансирования в России может составить от 300 млрд до 400 млрд рублей.

Годами ранее эта сумма была в пределах 150–160 млрд рублей, привела данные управляющий операционным офисом «Челябинский» банка «Открытие» Ирина Кудрякова. По ее словам, в целом рефинансирование является одним из самых популярных продуктов. Интерес к нему растет, и данная тенденция будет сохраняться. Особую актуальность услуга обрела в прошлом году, когда банки значительно снизили кредитные ставки, отметила эксперт. Большим спросом в том числе пользуется рефинансирование нескольких ссуд.

«Клиенты рефинансирует потребительские кредиты, автокредиты, кредитные карты, ипотеку. Львиная доля приходится именно на ипотечные кредиты, выданные в период 2015—2016 годов — тогда, когда средняя ставка была 13% и выше. Рефинансирование кредитов по ипотеке в текущем году мы также прогнозируем, что вырастет в два раза. По мнению экспертов, объем рефинансирования в денежном эквиваленте составит от 300 млрд до 400 млрд рублей в сравнении со 150–160 млрд годами ранее», — отметила Ирина Кудрякова.

И.о. управляющего розничным бизнесом филиала «Южно-Уральский» «Уральского банка реконструкции и развития» Сергей Щипицын подтвердил, что большой популярностью у клиентов рефинансирование пользуется с прошлого года. На фоне снижения ставок на рынке население стремится сократить нагрузку на семейный бюджет, подчеркнул эксперт. И большая доля переоформленных кредитов находится в сегменте ипотеки.

«Сейчас рынок позволяет выгодно рефинансировать кредиты, и люди этим пользуются. Большим спросом пользуется рефинансирование ипотеки. По данным Агентства ипотечного жилищного кредитования, сейчас рефинансирование составляет порядка 15% от всех выданных ипотечных кредитов населению. В «Уральском банке реконструкции и развития» эта доля чуть больше — 18%. Также в перспектив при снижении ставок рефинансирование продолжит пользоваться спросом», — сообщил Сергей Щипицын.

По оценкам Дом.рф и Frank Research Group, за четыре месяца этого года возможностью переоформить кредиты воспользовались около 65 тыс. российских заемщиков. Общая сумма составила 125-130 млрд рублей, а доля рефинансирования в выданных кредитах — около 15%. Пик спроса пройден, он пришелся на февраль — тогда доля рефинансированной ипотеки составила 17%. Затем произошло снижение, в апреле показатель достиг 13%.

По прогнозам аналитиков, по итогам года доля переоформленных займов в общем объеме выдачи составит 10-15%. Всего же, за вычетом рефинансирования, в январе-апреле было выдано ипотеки на 700 млрд рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ставил почти 50%. Рынок растет прежде всего за счет новых заемщиков, отметили эксперты.

Фото с сайта vse-obipoteke.ru

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