В Магнитогорске мужчину насмерть засыпало землей в котловане строящегося здания

Фото с сайта svoya-izba.ru

В Челябинской области во время строительных работ погиб мужчина.

Трагедия произошла в субботу, 21 июля, в поселке Западный-1 в Магнитогорске. На стройплощадке в котловане глубиной 2 метра произошел обвал грунта. В это время там находился 30-летний мужчина, которого засыпало землей. По словам очевидцев, рабочие самостоятельно откопали пострадавшего до приезда спасателей, однако он уже не подавал признаков жизни. Смерть констатировала прибывшая бригада врачей скорой помощи.

Фото с сайта svoya-izba.ru

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