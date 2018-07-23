Челябинск
- 63.1957р. - 0.2931
- 74.1286р. + 0.1959
Персонально ваш
-
29.06.2018 г. | 08:48
Разбор полетов
В Магнитогорске мужчину насмерть засыпало землей в котловане строящегося здания
23.07.2018 г. 09:04
Фото с сайта svoya-izba.ru
В Челябинской области во время строительных работ погиб мужчина.
Трагедия произошла в субботу, 21 июля, в поселке Западный-1 в Магнитогорске. На стройплощадке в котловане глубиной 2 метра произошел обвал грунта. В это время там находился 30-летний мужчина, которого засыпало землей. По словам очевидцев, рабочие самостоятельно откопали пострадавшего до приезда спасателей, однако он уже не подавал признаков жизни. Смерть констатировала прибывшая бригада врачей скорой помощи.
Фото с сайта svoya-izba.ru
Новости на эту тему
- 28.06.2018 г. Рабочего из Челябинска придавило насмерть на заводе в Башкирии
- 05.06.2018 г. Пострадавшая при пожаре в цехе сотрудница ЧМК скончалась в больнице
- 03.05.2018 г. «Мечел-Кокс» выплатит 650 тыс. рублей семье погибшего рабочего
- 26.04.2018 г. В Челябинской области при демонтаже железобетонного бункера погиб рабочий
- 27.03.2018 г. В Магнитогорске рабочий погиб при падении с высоты