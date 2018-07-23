Первого замминистра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева отправили под стражу

Фото с сайта gubernator74.ru

Обвиняемый в мошенничестве Антон Бахаев проведет в СИЗО ближайшие два месяца.

Суд удовлетворил ходатайство следователей об аресте первого замглавы минокономразвития региона в субботу, 21 июля. Адвокаты заявили, что обжалуют решение о заключении под стражу.

Уголовное дело в отношении Антона Бахаева завели по статье о мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере. 19 июля его задержали. По версии следствия, чиновник производил махинации с деньгами, выделенными на организацию Российско-Казахстанского форума, который состоялся в Челябинске осенью 2017 года. Речь идет об ущербе на сумму 3,8 млн рублей. Эти деньги должны были пойти на проведение банкета.

Также на минувшей неделе была задержана директор Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольга Алейникова. По информации СМИ, действия правоохранителей в ее отношении тоже связаны с расходованием средств на проведение форума России и Казахстана.

Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 23.07.2018 г.»