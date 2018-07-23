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29.06.2018 г. | 08:48
В Челябинской области из шахты эвакуировали 48 человек
23.07.2018 г. 07:38
Задымление стало причиной массовой эвакуации на шахте «Центральная» в Пласте.
В группе компаний «Южуралзолото», которой принадлежит шахта, сообщили, что это были учения. По легенде, утром 22 июля произошло задымление – там тлели доски. Цель учений – проверить действия экстренных служб в случае возникновения ЧС. В ходе тренировки на поверхность из шахты вывели 48 горняков. Они не были предупреждены о проводимом мероприятии. После учений шахта «Центральная» продолжила работать в штатном режиме.
Необходимость проведения подобных тренировок в Пласте продиктована высокой опасностью работы. Минимум раз в год там случаются инциденты, связанные с травмированием и даже гибелью людей. Так, в июне 2018 года на пластовской шахте «Восточная», которая также принадлежит «Южуралзолоту», рабочий скончался после того, как его придавило камнем.
Фото с сайта ugold.ru
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