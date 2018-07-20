Новый поставщик электроэнергии в Челябинской области разъяснил порядок передачи показаний счетчиков

Южноуральцы смогут передавать показания электросчетчиков по телефону, через интернет или электронную почту.

В начале августа южноуральцам начнут приходить квитанции за оплату электроэнергии от новой организации — «МРСК Урала». Передать показания счетчиков можно будет одним из нескольких способов: по телефону-автоответчику 8-800-1000-172, по электронной почте sbyt74@che.mrsk-ural.ru, в клиентском разделе на сайте (https://www.mrsk-ural.ru/client/energysale/74/transfer/) компании или в специальных расчетных центрах. Номера лицевых счетов физических лиц при этом не изменятся.

В компании заявили, что прикладывают максимум усилий, чтобы сделать процесс передачи показаний приборов учета более автоматизированным, четким и прозрачным. В августе жителям региона придут квитанции за июль. Оплату за этот месяц и последующие нужно будет производить по реквизитам «МРСК Урала», сообщили в пресс-службе компании.

С 1 июля «МРСК Урала» стала гарантирующим поставщиком электроэнергии на всей территории Челябинской области, за исключением Магнитогорска. Ранее эту функцию выполняла компания «Челябэнергосбыт».

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