В Челябинске у цинкового завода на выходные перекроют дорогу

20.07.2018 г. 15:04

В Челябинске у цинкового завода на выходные перекроют дорогу
Фото с сайта n71.ru

Движение автомобилей будет прекращено в районе проходной Челябинского цинкового завода.

Причина — ремонт железнодорожного переезда в районе Свердловского тракта, 24. Дорогу перекроют в субботу, 21 июля в 8:00.

Возобновится движение в воскресенье, 22 июля, в 20:00, сообщили в пресс-службе администрации города. Водителей просят быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут.

 

Фото с сайта n71.ru

    

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