Челябинск
- 63.2746р. + 0.3740
- 73.4808р. + 0.3463
Персонально ваш
-
29.06.2018 г. | 08:48
Разбор полетов
В Челябинске у цинкового завода на выходные перекроют дорогу
20.07.2018 г. 15:04
Фото с сайта n71.ru
Движение автомобилей будет прекращено в районе проходной Челябинского цинкового завода.
Причина — ремонт железнодорожного переезда в районе Свердловского тракта, 24. Дорогу перекроют в субботу, 21 июля в 8:00.
Возобновится движение в воскресенье, 22 июля, в 20:00, сообщили в пресс-службе администрации города. Водителей просят быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут.
Фото с сайта n71.ru
Новости на эту тему
- 19.07.2018 г. На проспекте Победы из-за дорожных работ на шесть дней ограничат движение
- 13.07.2018 г. На перекрестке Свердловского и Комсомольского проспектов до 26 июля ограничили движение
- 06.07.2018 г. В Ленинском районе на выходные ограничат движение трамваев
- 05.07.2018 г. На трассе Челябинск — Троицк из-за жары ограничили движение большегрузов
- 03.07.2018 г. В Челябинске до конца июля перекрыли улицу Васенко